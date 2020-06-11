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Siirt'te motosiklet çalan 1 kişi tutuklandı

Siirt’te çeşitli tarihlerde motosiklet çaldıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Siirt'te çeşitli tarihlerde motosiklet çaldıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, il merkezinde farklı yerlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamera destekli çalışmalar neticesinde 2 şüpheliyi yakalayarak savcılığa teslim etti. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bulunan 3 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

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