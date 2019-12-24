İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler

Siirt’te trafiğe aldırış etmeden motosiklet üzerinde hareketler yapan bir kişi, hem kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Siirt'te trafiğe aldırış etmeden motosiklet üzerinde hareketler yapan bir kişi, hem kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.


Siirt Yeni Mahalle'de bir motosiklet sürücüsü, hiçbir güvenlik önlemi almadan motorun üzerine çıktı. Motosikletin üzerine çıkıp ayak dansı yapan sürücü hem kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.


Yaşanan anlar, motosikletin arkasından seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.