Siirt'te Müftülük personellerine ‘Narko-Rehber' eğitimi verildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Siirt Müftülüğü bünyesinde çalışan personellere yönelik ’Narko Rehber’ eğitimi verildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Siirt Müftülüğü bünyesinde çalışan personellere yönelik 'Narko Rehber' eğitimi verildi.
Siirt Üniversitesi konferans salonunda müftülük bünyesinde çalışan personellere yönelik verilen eğitim seminerinde; uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgilendirme eğitimi verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personeller tarafından müftülük personellerine verilen eğitimde, uyuşturucu maddeler hakkında bilgi verilerek, uyarılarda bulunuldu.
Eğitim soru cevap şeklinde sona erdi.