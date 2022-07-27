Siirt'te muhtarlar sorun ve taleplerini dile getirdi

Siirt Belediyesinde gerçekleşen toplantıya; İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Siirt merkez, Eruh, Şirvan ve Kurtalan ilçelerine bağlı köy muhtarları katıldı. Toplantıda köy muhtarları, yol, su, kanalizasyon, eğitim, sağlık gibi müşterek alt yapı hizmetleriyle ilgili sorun ve taleplerini dile getirdi. Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek tek tek not alan Vali Hacıbektaşoğlu, muhtarların tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında hizmete dönük ihtiyaçların aciliyet ve önem derecesine göre giderileceğini belirtti. Vali Hacıbektaşoğlu, “Hepimizin ortak amacı, işbirliği içerisinde, el ele vererek köylerde yaşayan vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak, vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmaktır” dedi.

Toplantıya katılan muhtarlar da, kendilerini dinlemesinden, sorun ve taleplerine karşı gösterilen yakın ilgiden dolayı Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.