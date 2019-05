Siirt'te mukabele programlarına vatandaşlardan yoğun ilgi

Siirt il genelinde bulunan tüm camilerde öğle veya ikindi namazı sonrası okunan mukabelelere, küçük, büyük herkesin yoğun ilgi gösterdiği, camilerde din görevlilerinin Kur`an-ı Kerim'i sesli olarak okurken, mukabeleye katılan cemaat ise cüzleri sessiz olarak takip ediyor. Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, il merkezinde bulunan 157 camide Ramazan ayı boyunca mukabele okunduğunu, ayrıca bu yıl ilk defa Tarihi Ulu Cami ve Ensar Camisinde hatimle teravih namazının kılındığını kaydetti. Mukabelelerin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed döneminden bugüne kadar camilerde uygulandığını dile getiren Altıok, “Hepimizin bildiği gibi Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'ın Peygamber Efendimize indirildiği mübarek Ramazan ayı, Kur'an ayı olması münasebetiyle özellikle Türkiye'de, camilerde, belirli vakitlerde, farz namazlardan sonra okunurken, bazı camilerimizde de farz namazlardan önce okunmaktadır. Mukabele Hazreti Cibril'in (as) Peygamber Efendimize getirdiği Kur'an ayetlerini her sene mübarek Ramazan ayında karşılıklı olarak okumalarıdır. O güne kadar inen ayetleri Cibril (as), Peygamber Efendimize okur, Peygamberimizde o güne kadar inen ayetleri Hazreti Cibril'e (as) okurdu. Bundan dolayı mukabele Hazreti Cibril'in (as) güzel bir davranışı Peygamber Efendimizin sünnetlerindendir. Peygamber Efendimiz vefat edeceği sene, Cibril (as) Kur'an-ı Peygamber Efendimize iki defa okumuş, Peygamber Efendimiz de Kur'an-ı Cibril'e (as) iki defa okumuş ve böylelikle mukabelede bizlere en güzel örnek olmuşlardır” dedi.