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Siirt'te narkotik uygulaması

Siirt’te uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Siirt'te uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde narkotik uygulaması kapsamında il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce, çeşitli mahallelerde 311 personel 53 ekibin katılımıyla eş zamanlı uygulamada 23 metruk bina, 45 sokak, 5 iş yeri ve 335 araç kontrol edildi, 933 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı" denildi.

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