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Siirt'te nesli tükenmekte olan dağ keçisi yükselen baraj suyunda telef oldu

Siirt’te nesli tükenmekte olan dağ keçisi, baraj suyunda boğularak telef oldu.

Siirt'te nesli tükenmekte olan dağ keçisi, baraj suyunda boğularak telef oldu.


Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Alkumru Barajı'nın bulunduğu alandaki ölü dağ keçisini gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şubesi ekiplerine bildirdi. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine inceleme yapmak üzere bölgeye gitti. Veteriner hekim eşliğinde yapılan incelemede dağ keçisinin suda boğulduğu tespit edildi. 3 gün bu şekilde kalarak şişen dağ keçisi, Şube Müdürlüğü ekiplerince toprağa gömüldü.

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