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Siirt'te nesli tükenmekte olan yaralı porsuk tedavi edilerek doğaya bırakıldı

Siirt’in Tillo ilçesi Taşbalta köyünde köylüler tarafından nesli tükenmekte olan yaralı porsuk bulundu.

Siirt'in Tillo ilçesi Taşbalta köyünde köylüler tarafından nesli tükenmekte olan yaralı porsuk bulundu. Porsuk, 10 gün süren tedavinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakıldı.


Köylüler, 10 gün önce ilçeye bağlı Taşbalta köyü yakınındaki bağda baygın halde yaralı bir porsuk buldu. Bitkin ve halsiz porsuk, Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne teslim edildi. Fakültedeki hocalar tarafından ilaç tedavisi ile birlikte uygulanan beslenme programı sayesinde porsuk sağlığına kavuştu. Porsuk, tedavisinin ardından özel bir kafese konularak Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bulunduğu yerde doğaya bırakıldı. Bir süre bırakıldığı yerde dolaşan porsuk, daha sonra gözden kayboldu.

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