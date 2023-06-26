Siirt'te nöbette kalp krizi geçiren güvenlik korucusu hayatı kaybetti

Siirt’in Şirvan ilçesinde nöbet tuttuğu esnada kalp krizi geçiren güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
Siirt'in Şirvan ilçesinde nöbet tuttuğu esnada kalp krizi geçiren güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde görev yapan 40 yaşındaki güvenlik korucusu Şakir Öneryıldız, nöbet tuttuğu sırada kalp krizi geçirdi.
Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Öneryıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.