Siirt'te nohut üretimine ilgi arttı

Siirt'te çiftçiler, nohut üretimine yöneldi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurtalan ilçesinde nohut üretimini arttırmak amacı ile deneme çalışmaları yapan çiftçileri ziyaret etti.

Dönümden 250-350 kilogram verim alınabilen, arda nohut çeşidi konusunda teknik bilgiler verilen deneme ekiminde çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, ülkenin mercimek ve nohut gibi baklagil ürünlerine ihtiyacının olduğunu, nohut ekimi ile ülkenin baklagil açığını kapatmanın yanı sıra baklagil ekiminin toprağı organik azot yönünden zenginleştirip sonraki yıllarda ekilecek ürünlerde verimliliği arttırmayı planladıklarını söyledi. Demirhan, "Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitüleri tarafından geliştirilen tohum çeşitlerimizi tanıtmak ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Arda nohut çeşidinin ilimizde olumlu sonuç vermesi durumunda, ekonomik anlamda yüksek gelir getirecek bu alternatif ürünü çiftçiye tanıtmak, tarımını yaygınlaştırmak amacıyla demonstrasyon çalışmasını düzenlemiş bulunmaktayız. Üreticimize tohum ve gübre desteği sağladık. Baharda ekimi yapılan diğer nohut çeşitlerinden ortalama 100-120 kilogram verim alınırken kışlık ekimi yapılan arda nohut çeşidinden ortalama 250-350 kilogram verim alınabilmektedir. İlimizde tarımsal ürün çeşitliliğini ve verimliliği arttırmak amacıyla araştırma enstitülerimizle ortak çalışmalarımız devam edecektir" dedi.