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Siirt'te odun keserken kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti

Siirt’te odun keserken uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti.

Siirt'te odun keserken uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Köprüçayı köyü kırsalında meydana geldi. Odun toplamak için kırsala giden E.Z. (27) ayağının kayması sonucu uçurumdan düştü. Haber verilmesiyle olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince E.Z.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. E.Z.'nin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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