Siirt'te odun yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Eruh karayolu Kuşdalı köyü mevkiinde meydana geldi. Abdulkadir Ç. yönetimindeki 63 AG 056 plakalı odun yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.