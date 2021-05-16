Siirt'te odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu

Siirt'te bir evin bahçesindeki odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Nevzat Türksoy'a ait evin bahçesinde bulunan odunlukta yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeni ile evin bahçesinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.