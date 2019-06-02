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Siirt'te öğrencilere çevre ve Sıfır Atık Projesi uygulama eğitimi verildi

Siirt Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere, Sıfır Atık Projesi ve çevre temalı uygulama eğitimi verildi.


Özel bir okulda düzenlenen eğitimde konuşan Çevre Şehircilik İl Müdürü Raci Bülbül, çevreyi korumada eğitimin en belirleyici güç olduğunu söyledi. Ortak gelecekleri olan çevrenin korunmasında farkındalık oluşturulmak amacıyla il genelinde eğitimlerin artarak devam edeceğini belirten Bülbül, çevre kirliliği, çevre eğitimi ile alınacak önlemler konusunda bir dizi bilgileri öğrencilerle paylaştı.


Program, öğrencilerin çevre andını okuması ile sona erdi.

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