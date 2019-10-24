Siirt'te öğrencilere gıda hijyeni ve güvenirliği eğitimi verildi

Siirt'in Tillo ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe ve ilçeye bağlı köylerde ilk ve ortaokul öğrencilerine gıda hijyeni ve güvenirliği eğitimi verildi.

Tillo ilçe ve köylerinde öğrencilere verilen gıda hijyeni ve güvenirliği eğitiminin devam ettiğini belirten Ziraat Mühendisi Çağdaş Can Toprak, tarımsal öğrenimin küçük yaşlardan itibaren başlaması gerektiğini dile getirdi. Toprak, “Tillo ilçe ve köylerinde 400 öğrenciye gıda hijyeni ve güvenirliği, israf ve etiket okuma konularında eğitim verdik. Bu eğitimlerle öğrencilerde alışkanlıkların erken yaşlarda kazanılmasını sağlamayı amaçladık. Farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler devam edecektir” dedi.