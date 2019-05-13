Siirt'te öğrencilere yönelik güvenli gıda eğitimi verildi

Siirt'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik gıda güvenilirliği, gıda kayıpları ve israfı konulu eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2018-2022 Stratejik Planı'nda yer alan 'okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek' hedefi doğrultusunda Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ilk ve ortaöğretim kurumlarında gıda güvenilirliği, gıda kayıpları ve israfı konulu eğitim düzenlendi. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde Sancaklar, Fevzi Çakmak, Mehmetçik, 80. Yıl ve Şehit Polis Hayrettin Şişman ilköğretim okullarındaki öğrencilerini kapsayan 5 adet eğitim programı düzenlenerek toplam 500 öğrenciye eğitim verildiği belirtildi.

Gıda güvenilirliği, gıda kayıpları ve israfı konularında düzenlenecek eğitimlerin, program çerçevesinde tüm okullarda yapılması planlandığı kaydedildi.