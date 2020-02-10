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Siirt'te öğrenicilerin tatil sevinci karla birleşti

Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar evden getirdikleri poşetlerle karda kaymanın keyfini çıkardı.

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar evden getirdikleri poşetlerle karda kaymanın keyfini çıkardı.


Siirt'in Eruh ilçesi kent merkezinde, okulların tatil edilmesine sevinen çocuklar, evlerinden getirdikleri poşetlerle rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Poşetlerle yokuş aşağı kayan çocuklar, karın tadını doyasıya çıkardı.

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