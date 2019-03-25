İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te öğretmen ve velilere narko-rehber eğitimi verildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele biriminde görevli eğitmenler tarafından öğretmen ve velilere yönelik narko-rehber eğitimi verildi.


Zeynep Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 75. Yıl Han Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve velilere yönelik verilen eğitim seminerinde, madde kullanımında ailenin önemi, madde kullanımına götüren yollar, yanlış bilinen doğrular, madde bağımlılığın belirtileri, madde bağımlılığı nasıl anlaşılır, madde kullanımından şüphelenildiğinde ne yapılmalı gibi konular ele alınırken, eğitim soru cevap faslının ardından sona erdi.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin, kentte okul yönetimleri ve aileleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgilendirmeye yönelik seminer vermeye devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.