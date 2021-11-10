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Siirt'te öğretmenin öğrencilere 'küçük hewaller' paylaşımı tepkilere neden oldu

Siirt’te görev yapan bir öğretmenin sosyal medya paylaşımında öğrencilerine ’Küçük Hewaller’ demesi tepkilere neden oldu.

Siirt'te görev yapan bir öğretmenin sosyal medya paylaşımında öğrencilerine 'Küçük Hewaller' demesi tepkilere neden oldu.


Siirt'in Baykan ilçesinde görev yaptığı belirtilen Zeynep Ç. adlı öğretmen, sosyal medya hesabından dersine girdiği öğrencilerine 'Küçük Hewaller' diyerek paylaşım yapması tepkilere neden oldu. Öğretmen Zeynep Ç., kendi fotoğrafını paylaşarak yazdığı yazıda, "Neyse son derse gidem de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer kemalist yapam” dedi.


Öğretmenin bu paylaşımı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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