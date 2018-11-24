Siirt'te Öğretmenler Günü etkinliği

Siirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Siirt Üniversitesi merkez kampüsünde düzenlenen törene Vali Vekili Zihni Yıldızhan, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun D. Taşkın, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Erol Atik, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin şiir okumasıyla başlayan etkinlikte konuşan Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Erol Atik, dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenliğin, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olduğunu söyledi. Atik, "Bir ülkenin kalkınmasının ölçütü, öğretmenlere verdiği değerle ölçülür. Çünkü hiçbir meslek grubu, öğretmenler kadar geleceğe tesir etme imkanına sahip değildir. Eğitim, toplumsal bilinç ve çağdaş dünyayla bütünleşmenin temel aracı, öğretmenler ise, bu zorlu sürecin en önemli aktörleridir. Öğretmenlerimiz, büyük bir fedakarlıkla ve azimle, bilim ve kültür hazinesini vatanın tüm noktalarına taşıdılar ve tarihin vicdanı, onları cumhuriyet modernleşmesinin öncüleri olarak taçlandırdı. Ülkemizin geleceği, öğretmenlerimizin bilgiyi aktarmak yanında bilgi üretme misyonunu da layıkıyla yerine getirmelerine bağlıdır. Öğretmenler Günü'nü kutlamak, ülkemizde eğitim sisteminin içinde bulunduğu sorunları, öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını yeniden düşünmek ve bunların çözümü için daha yoğun çalışmak açısından bir fırsat olarak değerlendirilmelidir" dedi.

Program, resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece yapan öğrencilere ödüllerinin verilmesi, yeni mesleğe başlayan öğretmenlerin yemin töreni ve Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerin koro eşliğinde müzik dinletisiyle sona erdi.