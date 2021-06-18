Siirt'te öğretmenler 'Türkiye İçin Söyledi'

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün katkıları ile hazırlanan 'Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor' Projesine Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenler de katıldı.

Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Proje kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda birbirinden güzel türküler seslendirdi. Öğretmenler ayrıca, Siirt'in tarihi ve turistik mekanlarında şehre özel hazırladıkları klibi vatandaşların beğenisine sundu. Programa, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, program sonunda öğretmenleri tek tek tebrik ederek, güzel türküler seslendiren öğretmenlere teşekkür etti.