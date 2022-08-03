Siirt'te oklu kirpiye dokunan 5 bin TL ödeyecek

Siirt'te nesli tükenme tehlikesi altında olan oklu kirpi görüntülendi. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, avlanması yasak olan oklu kirpiyi vurmanın cezasının 5 bin TL olduğunu açıkladı.

Siirt kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Ilısu Baraj gölü kıyısında piknik yapan vatandaşlar, bir oklu kirpiyi cep telefonu ile görüntüledi. Görülen oklu kirpiye kesinlikle zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyaran Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için avlanması yasak olan oklu kirpi vurmanın cezasının 5 bin TL olduğunu söyledi. Amcalar, “Oklu kirpiler doğal ortamlarında 18-20 yıl kadar yaşayabilirler. Vücutlarında çok yoğun olarak kılların farklılaşmasıyla oluşmuş dikenleri olması sebebiyle genel olarak kirpilerle karıştırılıyor olsalar da gerçekte akrabalıkları bile olmayan farklı iki türdürler. Halk arasında değişik inançlar var. Etinin ilaç olduğu söyleniyor. Oysa böyle bir şey yok. Bu tür hayvanları gördüğümüz zaman zarar vermememiz lazım. Bunların soyları tehlike altında. Bu tür canlılar bizim biyolojik zenginliklerimizdir. Her bir canlı diğer bir canlının yaşam alanını etkiliyor. Bir canlıya zarar verdiğimizde 40'a yakın canlı zarar görür. Biyolojik zenginliklerimize zarar vermememiz lazım. Zaten birçok hayvanın türü tehlike altındadır, çoğu da yok olmuş dünyada. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Biyokaçakçılığa ve kaçak avcılığa toplum olarak duyarlı olunması gerek. Sahip olduğumuz bu zenginliği korumalı, yabancılar ve halkımız tarafından zarar verilmesine izin vermemeliyiz” dedi.

Siirt'te yaban hayvanları için en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.