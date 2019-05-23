Siirt'te 'okul dışarıda günü' etkinliği

Siirt'te okul öncesi eğitim kurumları, okul dışarıda günü kapsamında geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi.

Siirt İlk Adım Anaokulu idaresi, okul bünyesinde bulunan öğrenci ve velileri okul dışarıda günü kapsamında buluşturdu. Öğrenci velilerinin katılım sağladıkları etkinlikte bir araya geldiklerini belirten Siirt İlk Adım Anaokulu Müdür Yardımcısı Mesude Hazar, bu tür etkinliklerin öğrencilerde kaynaşmayı artırdığını dile getirdi. Hazar, "Yağ satarım bal satarım etkinliği ülke genelinde yapılan etkinlik kapsamında sabah saat 10.00'da öğleden sonra saat 14.00'da etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda okul dışarıda, dışarısı seni bekliyor sloganıyla velilerimizi davet ettik. Katılım oldukça yüksek. Amacımız çocukların yaşadığı heyecanı gün boyunca okulda etkinlikler kapsamında velilerimiz görmesini ve yaşamalarını sağlamak. Çocukların da velilerin de aynı ortamda görüp mutlu olmalarını amaçlamaktır. Hafta boyunca bu etkinlikler devam edecektir” dedi.

İlk defa böyle bir etkinlikte yer aldığını belirten öğrenci velilerinden Gülcan Erdemci, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini söyledi. Erdemci, "Oğlum 5 buçuk yaşında. Biz okulun daveti üzerine katıldık. Hem çocuğumuzun heyecanını paylaşmak hem de birlik ve beraberliğimizi göstermek amacıyla güzel bir anı olacak bizler için. Bunu sağlayan Milli Eğitim Müdürü ve okul idaresine çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok güzel bir anı olacak. Kendi adıma söyleyeyim ben ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. İnşallah bunun devamını da bekleriz" diye konuştu.

Annesiyle yağ satarım bal satarım oynadığı için çok mutlu olduğunu belirten Kevser Elgüzel adlı öğrenci, öğretmenlerini çok sevdiğini ve bu okulda olduğu için çok neşeli olduğunu dile getirdi.

Yağ satarım bal satarım oyununu oynadığı için çok mutlu olduğunu belirten Ecrin Damar adlı öğrenci ise, "Bugün çok eğlenceli bir şey oynadık. Bugün yağ satarım bal satırım oynadık. Bugün benim için unutulmaz bir anı oldu. Hem benim hem de oğlum için. Oynadığımız oyunlar yağ satarım bal satarım, halat çekme oyunu, balon patlatma oyunu, sandalye kapmaca oyunu bunlar çok güzel oyunlardı. Bunlar hep anı olarak kalacak inşallah" şeklinde konuştu.