Siirt'te okul güvenliği toplantısı yapıldı

Siirt'te 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Vekili Zihni Yıldızhan, Vali Yardımcısı Selim Erkovan, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Mustafa Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, okul müdürleri ile okul aile birliği başkanları katıldı. Toplantıda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Siirt il genelinde güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı sağlamak amacıyla okullar ile yakın çevrelerinde alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda ayrıca, il genelinde yoğun şekilde sürdürülen uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede okul çevrelerinde alınan önlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi, okullardaki kameraların kent güvenlik yönetim sistemine dâhil edilmesi, öğrenci servislerinin denetlenmesi konuları ele alındı.

Vali Vekili Zihni Yıldızhan toplantıda yaptığı konuşmada, risk guruplarına göre okulların kamera sistemlerinin kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, İl Özel İdaresinden, Milli Eğitim Müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin kamerası olmayan okullarımıza öncelikli olarak kamera temini için kullanacaklarını söyledi. Kurumların koordineli çalışmalarının önemine değinen Yıldızhan, okul güvenliği konusunda eğitim camiasında varsa eksikliklerin tespit edilerek, bir an evvel giderilmesi için azami gayretin göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantı, soru cevap ve önerilerin sunulması ile sona erdi.