Siirt'te okul önlerinde güvenlik uygulaması

Siirt'te kamu düzeninin sağlanması güven ve huzur ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla 3 aşamalı "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması" icra edildi.

Saat 07.00'da başlayan uygulamada, özellikle parkların içerisi ve çevresi ile metruk binalarda zula tabir edilen yerlerin tespitine ve okul ile kurs binalarının önleri ve park bahçelerinin çevresinde bulunan umuma açık yerlerde idari denetime yönelik kontrol ve arama faaliyeti düzenlendi. Yapılan kontroller bin 975 şahıs ve 826 araç kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamada 4 şüpheli yakalandı. 6 araca toplam bin 283 TL trafik cezası uygulanırken, 6 araç da trafikten men edildi.