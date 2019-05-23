Siirt'te organik bal üretimi için 54 bin lira hibe desteği

Siirt Üniversitesi tarafından fizibilite desteği programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı'na (DİKA) sunulan Özelde Siirt İlinde Genelde TR3 Bölgesinde Organik Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi imzalandı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ yaptığı açıklamada, arıcılığın ekonomik olarak yapılabilmesi için başta hastalıklardan arı ve organik bal üretmeye uygun yerel arı ekotiplerin belirlenmesi gerektiğini söyledi. Altındağ, "Bu projeyle, Siirt üniversitesi Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi desteğiyle, organik bal üretimi için Siirt'e özgü hastalıklardan ari arı ekotiplerinin belirlenmesi sağlanacak ve bu arıların ürettiği bal numunelerinde, organik bal için gerekli olan ayrıntılı fiziko-kimyasal parametreler yüksek teknolojik cihazlar ile belirlenecektir. Organik bal göstergesi olan bu analizler, her tüketicinin rahatlıkla cep telefonuna indirebileceği bir karekod yazılımı yardımıyla görünür hale gelecektir. Karekod etiketleri üniversite bünyesinde kurulacak bal dolum merkezinden çıkacak ambalajlara yapıştırılacaktır. Böylece her tüketici tükettiği organik bala ait güvenilir sonuçlara çok rahat ve anında ulaşabileceği için organik bal üretici sektöründe bir rekabet oluşturması ve yaygınlaştırılması projenin bir diğer amacı arasındadır. Belirtilen parametreleri içeren bir fizibilite projesi yapılarak maliyetinin, yapılabilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Toplam bütçesi 60 bin lira olan projenin yüzde 90'ı ajansımız tarafından hibe desteği sağlanacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından destek projesi imza töreni gerçekleştirildi.