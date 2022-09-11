Siirt'te organik pekmez yapımına devam ediliyor

Siirt'te ateş üzerindeki kazanlarda kaynatılarak imal edilen organik pekmezin yapımına devam ediliyor.

Siirt'in Eruh ilçesi kent merkezinde ikamet eden Abdullah Çelik adlı üzüm üreticisi, kış aylarında yaygın olarak tüketilen katkısız ve organik üzüm pekmezinin doğal enerji deposu olduğunu söyledi. Toplanan üzümlerin hazırlanan havuzlarda ezdirilerek, önce şurup haline getirildiğini aktaran Çelik, "Daha sonra ateş üzerinde koyulan kazanlarda 6 saat boyunca ateşte kaynatarak pekmez haline dönüşüyor. Ürettiğimiz katkısız, doğal ve enerji deposu pekmezi daha sonra Siirt'teki firmalara satıyoruz. Kilosu 50 ile 60 lira arasında değişen pekmez Siirt'in yanı sıra il dışından da rağbet görüyor. Özellikle soğuk kış aylarında yoğun tüketiliyor" dedi.