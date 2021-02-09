Siirt'te otobüsteki yolcuda uyuşturucu ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ''Siirt Kurtalan-Batman karayolu Gürgöze mevkiinde durdurulan bir otobüste yolcu konumunda bulunan bir şahıstan 330 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır'' denildi.