İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Siirt'te otomobil Botan Çayı'na uçtu

Siirt’te sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği otomobil Botan Çayı’na uçtu.

Siirt'te sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği otomobil Botan Çayı'na uçtu. AFAD ekipleri, çaya uçan araçta bulunan sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.


Edinilen bilgilere göre, Salih Özalp'in kullandığı 56 AAC 681 plakalı otomobil, saat 14.45 sıralarında Siirt-Eruh karayolu 10'uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Botan Çayı'na uçtu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerince Botan Çayı'nda Salih Özalp'a ulaşmak için çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.