Siirt'te otomobil Botan Çayı'na uçtu

Siirt'te sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği otomobil Botan Çayı'na uçtu. AFAD ekipleri, çaya uçan araçta bulunan sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Salih Özalp'in kullandığı 56 AAC 681 plakalı otomobil, saat 14.45 sıralarında Siirt-Eruh karayolu 10'uncu kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Botan Çayı'na uçtu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerince Botan Çayı'nda Salih Özalp'a ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.