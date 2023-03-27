Siirt'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 DJM 378 plakalı otomobil ile 56 AAL 991 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki Muhammet Mesut E. ile Muhammed Enes E. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.