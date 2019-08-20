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Siirt'te otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Siirt’te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Afetevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Kadirhan yönetimindeki 59 UC 623 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selim Altürk'ün kullandığı 33 LH 930 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince sürücüler Kadirhan ve Altürk, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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