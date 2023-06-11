İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlandığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlandığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, köy yolunda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.


Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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