Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlandığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, köy yolunda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.