Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Oymakılıç köyü yolunda meydana geldi. 56 AU 561 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.