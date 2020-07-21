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Siirt'te otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Eruh yolu Sağırsu karayolunda meydana geldi. Adil İlhan yönetimindeki 56 DA 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Adil İlhan, İdris Tatlı, Davut Elçiçek yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı İdris Tatlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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