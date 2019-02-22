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Siirt'te otomobil takla attı: 5 yaralı

Siirt’te bir otomobilin virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Siirt'te bir otomobilin virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Pervari'den Siirt'e gitmekte olan 72 EC 182 plakalı araç virajı alamayarak takla attı. Aracın takla atması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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