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Siirt'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Siirt’te kent merkezinde yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Siirt'te kent merkezinde yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazada aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada T.Ç.'nin kullandığı 63 B 7292 plakalı otomobil, 5 yaşındaki Recep İlhan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan İlhan, haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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