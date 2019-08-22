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Siirt'te otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Siirt’te kent merkezinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Siirt'te kent merkezinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Kooperatif Mahallesi Hükümet Bulvarın'da meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmekte olan Garibe T.'ye, plakası belirlenemeyen Yusuf B. yönetimin otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bayılan Garibe T. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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