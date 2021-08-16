İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te pantolon fermuarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir kişide yapılan aramada 6 fişek halinde toplamda 7 gram metamfetamin maddesi ve 750 TL para ele geçirildi.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir kişide yapılan aramada 6 fişek halinde toplamda 7 gram metamfetamin maddesi ve 750 TL para ele geçirildi.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi Yeni Mahalle Hamiefendi Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulmaya çalışılan M.Y. isimli şahıs kaçtı . Yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada pantolonun fermuar kısmına zulalanmış, satışa hazır halde 6 fişek halinde toplam 7 gram metamfetamin maddesi ve 750 TL para ele geçirildi. Güvenlik güçleri şahsı gözaltına alarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

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