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Siirt'te park halindeki araç alev aldı

Siirt’te, park halindeki bir araç, alev aldı.

Siirt'te, park halindeki bir araç, alev aldı. Bir anda ateş topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Ülkü Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki Hasan Kızılkaya'ya ait 35 BAN 056 plakalı Ford Connect marka araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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