Siirt'te park ve bahçelerde temizlik ve bakım çalışmaları başlatıldı

Siirt Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe, bulvar, cadde ve ağaçlara zarar veren yabani otların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, şehir genelinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarıyla çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlanırken, çalışmaların şehrin dört bir yanında devam edeceği belirtildi.