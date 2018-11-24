İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te 'peygamberimiz ve gençlik' konulu konferans verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Siirt İl Müftülüğü’nün Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ’peygamberimiz ve gençlik’ konulu konferans verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Siirt İl Müftülüğü'nün Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında 'peygamberimiz ve gençlik' konulu konferans verdi.


TÜGVA konferans salonda gerçekleştirilen programın açılışı Kur'an-ı Kerim okuma yarışması birincisi Muhammed Menduhoğlu'nun okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Nebi konulu sinevizyon gösterimi ile devam etti. Günümüz gençliğinin yaşamına değinen Kadir Dinç, gençliğin tamamen dijital dünyanın esiri olduğunu kaydetti. Dinç, ilişkilerin sanallaştığını ve mahremiyet mefhumunun zayıfladığına dikkat çekerek, Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi 'zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunda bir gençlik yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.


Program, soru cevapların ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.