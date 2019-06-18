Siirt'te peynir yapımında kullanılan 'Sirik' otu piyasaya çıktı

Siirt yöresine ait peynir yapımında kullanılan ve halk dilinde 'Sirik' olarak bilinen doğal yayla peynir otu piyasaya çıktı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çemekare Yaylası'nda yüksek kesimlerde yetişen köylüler tarafından toplanan doğal ot, Aydınlar Caddesi'nde el arabasında satılmaya başlandı. Dağlarda topladıkları otu şehir merkezinde satarak geçimini sağlayan seyyar satıcılar, bu dönemde oldukça rağbet gören ve yerel tabirle 'Sirik' denilen otun peynirle karıştırıldığında hem güzel bir tat, hem de hoş bir koku verdiğini söyledi.

Vatandaşlar tarafından rağbet gören otun kilosu 20 ile 25 liradan satılıyor.