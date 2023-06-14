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Siirt'te pikapla çarpışan motosikletteki kurye ağır yaralandı

Siirt’te pikapla çarpışan motosikletteki kurye ağır yaralandı.

Siirt'te pikapla çarpışan motosikletteki kurye ağır yaralandı.


Kaza, Kooperatif Mahallesi Çeçen Camii önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yemek dağıtımına çıkan Yılmaz D.'nin (35) kullandığı 56 AAL 534 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 56 AN 476 plakalı pikapla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan kurye ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurye, olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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