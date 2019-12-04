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Siirt'te Pitbull cinsi köpeğe el konuldu

Siirt’te insanlara ve kedilere saldırdığı iddia edilen pitbull cinsi köpeğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

Siirt'te insanlara ve kedilere saldırdığı iddia edilen pitbull cinsi köpeğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kurum görevlileri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda üretilmesinin ve sahiplenilmesi yasak olan pitbull cinsi bir köpeğin insanlara ve kedilere saldırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Görevliler, kimliği belirsiz kişiler tarafından dolaştırılırken insanlara ve kediye saldırdığı belirtilen pitbull cinsi köpeğe el koydu.

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