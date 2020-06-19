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Siirt'te PKK'lı teröristlere ait kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt’in Baykan ilçesi Yarımca köyü kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Siirt'in Baykan ilçesi Yarımca köyü kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020/04 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon kapsamında 19 Haziran 2020 günü saat 08.00 itibariyle yapılan arama-tarama faaliyeti sonucu dere yatağında kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler ise muhafaza altına alınmıştır” denildi.

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