İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait sığınaklar imha edildi

Siirt’in Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınak ve barınak imha edildi.

Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınak ve barınak imha edildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Siirt Herekol Yıldırım-11 operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, tespit edilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kış üslenmesi olarak kullanılabilecek sığınak ve barınakların kullanılamaz hale getirilmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmelerini engellemek maksadıyla Siirt Herekol Yıldırım-11 operasyonunun icrasına başlanılmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında, sığınak-barınak ve toprak altına gizlenmiş vaziyette kış üslenmesi için stok yapılan bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi ile birlikte el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Sığınak ve barınak olarak kullanılan ve kullanılması muhtemel yerler kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.