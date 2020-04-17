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Siirt'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt’in Eruh ilçesi Payamlı köyü kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınakta yapılan aramada yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Siirt'in Eruh ilçesi Payamlı köyü kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınakta yapılan aramada yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için Şehit Uzman Çavuş Yasin Baran 2020/26 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siirt'in Eruh ilçesi Payamlı köyü kırsalında yapılan arama-tarama faaliyeti icrasında bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir" denildi.

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