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Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ettiği tespit edilen 10 kişiden 6'sı yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 10 kişiden 6’sı gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 10 kişiden 6'sı gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 10 şüpheli şahsın yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine, 19 Ağustos 2020 tarihinde belirlenen şüpheli şahıslara ait adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adresinde bulunamayan 4 şahsı yakalama çalışmalarına devam edilmekte olup, adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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