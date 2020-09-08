Siirt'te PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basan çoban ağır yaralandı

Siirt’te koyunlarını otlattığı sırada bastığı cismin patlaması sonucu ağır yaralanan Hamit Onat, hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te koyunlarını otlattığı sırada bastığı cismin patlaması sonucu ağır yaralanan Hamit Onat, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında meydana geldi. Hamit Onat adlı çoban hayvanlarını otlattığı sırada PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basması sonucu ağır yaralandı. Meydana gelen patlamada ağır yaralanan Onat, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.