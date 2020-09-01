Siirt'te PKK'nın kış üslenmesi çökertildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, il jandarma komutanlığına bağlı ekiplerce, Eruh ilçesi Yasıdağ Künaf Yaylası bölgesinde Yıldırım-1 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-40 operasyonunun irca edildiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Siirt'in Eruh ilçesi Yasıdağ Künaf Yaylası bölgesinde barındığı değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon başlatıldı. Bölgede yapılan arama faaliyeti sonucunda; bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir sığınak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Terör örgütünce kullanıldığı değerlendirilen sığınak imha edilmiştir” denildi.